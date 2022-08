L’abbraccio è troppo affettuoso: Sara Bejlek palpeggiata dal papà e dall’allenatore, è polemica | VIDEO

SportFair

Sara Bejlek è una tennista di grande prospettiva, è dotata di una buona qualità e i margini di miglioramento sono importanti. Nel 2022 ha vinto il Roland Garros Junior e si è qualificata per il primo Slam in carriera, diventando la più giovane presente nel main draw dello US Open 2022.

Il suo nome è finito alla ribalta anche per un episodio che si è verificato alla fine del match contro Heather Watson, nel turno di qualificazione. La gara si è conclusa sul punteggio di 3-6 6-4 7-5, Bejlek ha salutato l’avversaria e il giudice di sedia prima di festeggiare con i componenti del suo angolo.

Sara Bejlek ha incrociato prima il padre, che è anche il suo allenatore: l’uomo ha rifilato una serie di pacche sul sedere dell’atleta, poi un bacio sulle labbra. La situazione si è ripetuta pochi secondi dopo con il secondo allenatore. Le scene non sono passate inosservate e hanno scatenato un vero e proprio dibattito sui social.