Sanchez al Marsiglia, l’accoglienza è pazzesca! Poi la paura, l’ex Inter rischia di farsi male | VIDEO

SportFair

Alexis Sanchez è pronto per una nuova esperienza. Il cileno è stato protagonista di prestazioni altalenanti con la maglia dell’Inter, le qualità del calciatore sono di altissimo livello ma il rendimento è stato condizionato da qualche infortunio di troppo. L’ex Udinese è in grado di fare la differenza, soprattutto in un campionato come quello francese. Sanchez è diventato un nuovo calciatore del Marsiglia, l’accordo è stato raggiunto sulla base di un biennale da 3 milioni.

“L’Olympique de Marseille e Alexis Sanchez hanno concordato l’arrivo del giocatore a Marsiglia tramite un accordo di principio. Il nazionale cileno si impegnerà nelle prossime ore subordinatamente al successo delle visite mediche”.

Il cileno è atterrato all’aeroporto di Marsiglia ed è stato accolto dai tifosi con grande entusiasmo: fumogeni, canti e cori. Il Nino Maravilla si è presentato indossando la maglia numero 70. L’ex Inter è stato molto disponibile con i tifosi, si è fermato per foto e autografi. Mentre correva verso la folla è scivolato sui fumogeni spenti a terra, rischiando un infortunio veramente insolito.