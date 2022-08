Sampdoria-Juventus 0-0, le pagelle di SportFair: Cuadrado egoista e Vlahovic isolato, subito un passo falso di Allegri

SportFair

Senza Di Maria è un’altra Juventus. L’assenza dell’argentino si conferma peesantissima, la squadra di Massimiliano Allegri ha dimostrato poca imprevedibilità nei metri finali del campo, Cuadrado non è stato in grado di sostituire l’ex Psg e Vlahovic non è stato servito nel migliore dei modi. La Sampdoria ha disputato una partita ordinata, i problemi principali per Giampaolo riguardano la fase offensiva.

La Sampdoria si schiera con Caputo e Sabiri, la Juventus risponde con Cuadrado, Vlahovic e Kostic. Nel primo tempo una traversa blucerchiata con Leris e un palo esterno su una deviazione di Vlahovic verso la propria porta. Per i bianconeri grande occasione, ma Cuadrado è egoista e si fa ipnotizzare da Audero. Nel secondo tempo la Juventus trova il gol con Rabiot, ma la gioia dura pochissimo per il fuorigioco di Vlahovic. La Sampdoria ci prova con Quagliarella, poi occasione finale di Kostic. Finisce 0-0, subito un passo falso della Juventus in campionato.

Sampdoria-Juventus, le pagelle di SportFair

Sampdoria (4-2-3-1):

Audero voto 6.5: è sempre una sicurezza tra i pali, guida bene la difesa. Reattivo su Cuadrado e Kostic.

Bereszynski voto 6: partita bloccata per fronteggiare gli attaccanti della Juventus, protagonista di buone chiusure.

Ferrari voto 6.5: prestazione molto attenta al fianco di Ferrari.

Colley voto 7: sempre posizionato benissimo, limita al meglio Vlahovic.

Augello voto 5.5: spinge anche nella metà campo avversaria, non è preciso in fase di cross.

Rincon voto 6: muscoli a centrocampo, lavora anche per i compagni ed è preziosissimo.

Vieria voto 6.5: il migliore del centrocampo della Sampdoria, grande lavoro in entrambe le fasi.

Leris voto 5.5: va vicino al gol, per il resto commette qualche errore di troppo.

Djuricic voto 5.5: il giallo lo condiziona, oggi gioca con poca personalità.

Sabiri voto 6.5: ottima qualità, si conferma un calciatore molto pericoloso.

Caputo voto 6: poche occasioni da gol, ma fa reparto da solo.

All. Giampaolo. – A disposizione: Contini, Ravaglia, Villar 6, Verre 6, De Paoli s.v., Murillo, Gabbiadini, Quagliarella 6, Yepes, Murru 6, Malagrida

Juventus (4-3-3):

Perin voto 6.5: quando chiamato in causa risponde presente, si dimostra un portiere affidabile.

Danilo voto 6: spinge poco, fa il compitino.

Rugani voto 6: non fa rimpiangere Bonucci, chiude bene le occasioni pericolose della Sampdoria.

Bremer voto 6: dimostra grande fisicità, si è subito ambientato nel gruppo bianconero.

Alex Sandro voto 5: viene ammonito e lascia il campo all’intervallo. Involuzione.

McKennie voto 5: prestazione negativa, sbaglia troppo.

Locatelli voto 5.5: buone geometrie, ma non è il calciatore in grado di prendere la squadra per mano.

Rabiot voto 6: prestazione altalenante per 64 minuti, trova il gol ma viene annullato.

Cuadrado voto 5: si divora il gol del vantaggio, ancora una volta troppo egoista.

Vlahovic voto 6: tocca solo tre palloni nel primo tempo. Viene servito meglio nel secondo tempo, protagonista in occasione del gol di Rabiot poi annullato.

Kostic voto 6: qualche spunto nel primo tempo, non è ancora nella migliore condizione fisica. Sul piede l’occasione della vittoria.

All: Allegri. – A disposizione: Pinsoglio, Garofani, De Sciglio 6, Rovella 6, Gatti, Kean 6, Bonucci, Miretti 6, Zakaria, Soule, Fagioli.