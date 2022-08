Ricciardo scaricato, che frecciata di Vettel a McLaren: “è l’unico che è riuscito a vincere negli ultimi 10 anni”

SportFair

Tra Daniel Ricciardo e McLaren è finita. L’australiano ha pubblicato un video sui social nei giorni scorsi per comunicare la rottura col team a fine anno e non esclude una pausa dalla Formula 1.

L’australiano ha confermato che è stato il team ha prendere la decisione di terminare il rapporto di lavoro a fine stagione e c’è chi ha deciso di prendere le sue difese, mandando una frecciatina a McLaren.

Stiamo parlando di Sebastian Vettel: “sta faticando un po’, questo è lecito dirlo. Ma c’è ancora tanto in lui, io lo posiziono ancora molto in alto [come livello]. Gli auguro il meglio e di trovare un ottimo sedile in griglia per dimostrare quello che vale. Viviamo in un mondo che va molto veloce e dimentichiamo le cose molto velocemente. Daniel è l’unico ad aver vinto con la McLaren negli ultimi dieci anni. Questo è un fatto. Ha fatto gare molto buone e altre meno buone, ma da fuori è sempre difficile valutare“.