Il retroscena sull’infortunio di Wijnaldum: il compagno autore del fallo e la reazione di Mourinho

La Roma è sotto shock per il grave infortunio di Georginio Wijnaldum. La squadra di Mourinho si prepara a scendere in campo per la seconda giornata del campionato di Serie A contro la Cremonese, l’obiettivo dei giallorossi è quello di confermare la vittoria all’esordio contro la Salernitanta. La rosa è molto competitiva, la dirigenza è stata protagonista di un mercato di altissimo livello con gli arrivi di calciatori del calibro di Dybala, Matic e Wijnaldum.

La vigilia della seconda giornata del campionato di Serie A è stata sconvolta da un grave episodio. La Roma ha perso Wijnaldum, il grande colpo del mercato estivo e lo stop potrebbe essere molto lungo. L’ex Psg è stato vittima di un infortunio durante l’ultimo allenamento, la frattura composta della tibia destra. Il rientro è previsto nel 2023 e la Roma dovrà muoversi ancora sul mercato e regalare un altro centrocampista a Mourinho.

E’ emerso un retroscena. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è andato in scena un duro contrasto con il compagno Felix. Lo shock è stato immediato per tutti, l’attaccante ghanese ha subito capito la gravità della situazione. Molto nervoso anche Mourinho, infuriato con il giovane attaccante per l’entrata che ha portato all’infortunio di Wijnaldum. Una situazione delicata in casa Roma che rischia di condizionare anche la partita di oggi contro la Cremonese.