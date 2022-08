Max, attenzione! Reprimenda per Verstappen al Gp del Belgio

SportFair

La Formula 1 riparte col botto: il Gp del Belgio si prospetta ricco di spettacolo ed emozioni: Leclerc e Verstappen partiranno dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit nella loro monoposto e daranno vita ad una appassionante battaglia.

L’olandese della Red Bull, però, deve fare attenzione a non commettere altri errori che potrebbero costargli davvero cari. Ieri, infatti, Verstappen ha ricevuto un richiamo: i Commissari lo hanno convocato per una prova di partenza irregolare al termine delle seconde libere.

Per il campione del mondo in carica è arrivata una reprimenda, che al momento non lo porta ad ulteriori penalizzazioni.