Parte Razzetti e vince l’argento nei 200 misti, impresa di Quadarella che chiude seconda la 400 stile libero

L’Italia non si ferma più agli Europei di nuoto a Roma, gli azzurri continuano a collezionare medaglie e sono sempre più inarrestabili. Dopo l’oro di Ceccon, gli argenti di Pilato e Deplano e il bronzo di Cusinato, l’Italia è salita ancora sul podio. Il grande protagonista è stato Alberto Razzetti che ha chiuso secondo la 200m misti. Oro per l’ungherese Kos con 1’57″72, argento per Razzetti con 1’57″82, bronzo per Lopes con 1’58″34.

Poi spazio alla 400m Stile Libero. Al via Simona Quadarella e Antonietta Cesarano nella femminile. E’ medaglia d’argento per l’Italia! Simona Quadarella è stata protagonista di una rimonta pazzesca in 4’04″77, arrivando vicinissima a Gose che ha trionfato in 4’04″13, terza l’ungherese Kesely in 4’08″00.

Poi lo spettacolo della gara maschile. Lukas Maertens vince con il record dei campionati con 3’42″50, argento per lo svizzero Djakovic con 3’43″93, bronzo per il tedesco Muehlleitgner con 3’44″53. Fuori dal podio gli italiani Detti e Galossi.