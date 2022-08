Quartararo risponde nel Warm Up: è il più veloce, in ritardo Espargaro e Bagnaia

SportFair

Si è concluso anche l’ultimo appuntamento prima della gara di MotoGP in Austria. La pole position è stata conquistata da Bastianini, si preannuncia una gara bellissima con tanti piloti in grado di lottare per la vittoria. In seconda posizione Bagnaia, poi Miller e Martin. Solo quinto Quartararo. Per la corsa al titolo sono tre i piloti in corsa: Quartararo, Esparargaro e Bagnaia.

Il più veloce nel Warm Up è stato Fabio Quartararo, poi Vinales, Martin, Miller e Rins. Al settimo posto si è classificato Morbidelli, in decima e undicesima posizione i due piloti in corsa per il titolo: Espargaro e Bagnaia.