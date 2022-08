Quanto ha guadagnato Jacobs con la vittoria agli Europei? Il montepremi è assurdo

SportFair

Il ritorno del grande campione: Marcell Jacobs è tornato su altissimi livelli e ha conquistato l’oro agli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Il velocista azzurro ha dimostrato di essere il più forte, Jacobs ha dominato nonostante una condizione fisica non ancora al cento per cento. Il 27enne è reduce da infortuni, in più ha accusato un problemino prima della semifinale e ha gareggiato con una fasciatura al polpaccio.

Jacobs ha tagliato il traguardo con il tempo di 9.95. Si tratta di un risultato eccezionale anche per lo sport italiano che non vinceva la gara regina da 44 anni. Quanti soldi ha guadagnato Marcell Jacobs vincendo la medaglia d’oro sui 100 metri agli Europei 2022 di atletica leggera? Il montepremi è veramente assurdo. Stiamo parlando appena di 8.750 euro, un assegno non all’altezza della situazione e che non rispecchia la grande impresa realizzata dall’azzurro.