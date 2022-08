Quanto guadagnano i piloti di Formula 1? La classifica secondo The Independent, sorpresa in casa Ferrari

SportFair

Il campionato di Formula 1 è fermo per la pausa estiva, è già altissima l’attesa in vista del gran premio del Belgio in programma il 29 agosto. L’ultimo gran premio in Ungheria si è concluso con la vittoria di Max Verstappen, l’olandese della Red Bull è sempre più il candidato numero uno alla vittoria del Mondiale. La Ferrari è molto competitiva, si è dimostrata sempre in grado di lottare per la vittoria ma ha pagato errori di strategia, affidabilità e dei piloti.

La testata inglese The Independent ha pubblicato la classifica degli stipendi dei piloti senza i bonus legati ai risultati e ad accordi di sponsorizzazione. Tante le sorprese: Lance Stroll pagato quanto Carlos Sainz, Kevin Magnussen incassa più di Russell e Leclerc si trova solo in settima posizione. Poche sorprese in vetta con Max Verstappen e Lewis Hamilton con 40 milioni di sterline a testa. Sul gradino più basso del podio Alonso con 14. A sorpresa Norris è quarto con 12 milioni, poi Vettel e Ricciardo. Il primo ferrarista è Leclerc, al settimo posto, con 9 milioni, subito dietro Sainz con 7. ‘Solo’ 4 milioni per Russell, all’ultimo posto della classifica Tsunoda.

Quanto guadagnano i piloti di Formula 1? La classifica

1) Max Verstappen 40 milioni di Sterline

2) Lewis Hamilton 40

3) Fernando Alonso 15

4) Lando Norris 12

5) Sebastian Vettel 11

5) Daniel Ricciardo 11

7) Charles Leclerc 9

8) Carlos Sainz 7

8) Valtteri Bottas 7

10) Lance Stroll 7

11) Sergio Perez 6

12) Kevin Magnussen 4.8

13) George Russell 4

13) Esteban Ocon 4

13) Pierre Gasly 4

16) Alex Albon 1.5

17) Guan Yu Zhou 730,800

17) Mick Schumacher 730,800

17) Nicholas Latifi 730,800

20) Yuki Tsunoda 364,900