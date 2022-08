Pubblico delle grandi occasioni e gol capolavoro: la serata della Roma contro lo Shakhtar è magica | VIDEO

SportFair

E’ sempre più alle stelle l’entusiasmo in casa Roma, i tifosi giallorossi sono in delirio per la nuova squadra di Mourinho. La scorsa stagione si è conclusa con la vittoria della Conference League, i giallorossi sono tornati ad alzare un trofeo. La rosa, già molto competitiva, è ancora più forte e le prospettive sono interessanti.

Sono arrivati calciatori del calibro di Matic e Wijnaldum a centrocampo, in attacco il grande innesto di Paulo Dybala. Non sono da escludere altre sorprese, in particolar modo continua la trattativa con il Gallo Belotti. La squadra è scesa in campo all’Olimpico contro lo Shakhtar, allo stadio il pubblico delle grandi occasioni.

Prestazione super dei giallorossi che hanno dominato contro lo Shakhtar. Azione fantastica con Dybala e Abraham, il gol è stato di Pellegrini. Sempre nei primi 45 minuti il raddoppio di Mancini e l’autogol di Konoplya. Nella ripresa Zaniolo e Bove chiudono i conti per il definitivo 5-0. Lo spettacolo all’Olimpico è stato mozzafiato.

Dybala, Tammy Abraham y Lorenzo Pellegrini. Vaya tres.pic.twitter.com/nlWDkVt2VV — Jonatannn (@FT9Jonny) August 7, 2022