Sara Fantini, Sveva Gerevini e Roberta Bruni: programma e orari di mercoledì 17 agosto agli Europei di atletica

E’ arrivata la prima medaglia d’oro agli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Marcell Jacobs è tornato, il velocista italiano ha dominato i 100 metri e l’infortunio è ormai alle spalle. Continua il programma delle gare, gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista e sono in arrivo nuove indicazioni. Si pensa in grande con Sara Fantini, a caccia del titolo nel lancio del martello. Nel salto Emmanuel Ihemeje, Andrea Dallavalle, Tobia Bocchi. Infine Roberta Bruni nella finale di salto con l’asta.

Programma di mercoledì 17 agosto e italiani in gara

Italiani in gara

10.30 – Eptathlon, 100 ostacoli: Sveva Gerevini

11.05 – 400 ostacoli (maschile), batterie: Giacomo Bertoncelli, Mario Lambrughi

11.35 – Eptathlon, salto in alto: Sveva Gerevini

11.40 – 400 ostacoli (femminile), batterie: Linda Olivieri, Rebecca Sartori

12.35 – Salto triplo (femminile), qualificazioni: Ottavia Cestonaro, Darya Derkach

19.54 – Eptathlon, getto del peso: Sveva Gerevini

20.00 – Salto con l’asta (femminile), finale: Roberta Bruni

20.15 – Salto triplo (maschile), finale: Emmanuele Ihemeje, Andrea Dallavalle, Tobia Bocchi

20.30 – 110 ostacoli, semifinali: Hassane Fofana

21.05 – Lancio del martello (femminile), finale: Sara Fantini

21.10 – Eptathlon, 200 metri: Sveva Gerevini

22.22 – 110 ostacoli, finale: eventuale Hassane Fofana

Il programma completo

09.35 – Lancio del martello (maschile), qualificazioni

11.05 – 400 ostacoli (maschile), batterie

11.40 – 400 ostacoli (femminile), batterie

12.20 – Lancio del disco (maschile), qualificazioni

12.35 – Salto triplo (femminile), qualificazioni

21.43 – 400 metri (maschile), finale

22.02 – 400 metri (femminile), finale

