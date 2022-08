Quadarella, Rivolta e Silvia Scalia: programma, italiani in gara e orari di domenica 14 agosto agli Europei di nuoto

SportFair

Continua il programma degli Europei di nuoto a Roma. I primi giorni sono stati strepitosi per l’Italia, gli atleti si sono confermati in grande forma. La giornata di ieri è stata di grazia. L’ultima medaglia è stata quella di Gregorio Paltrinieri che continua a confermarsi un altleta straordinario. Bronzo per Galossi, il 16enne ha conquistato un sorprendente terzo posto. Oro anche per Benedetta Pilato nei 100 rana, argento di Angiolini.

Alessandro Miressi di bronzo nei 100 stile libero, Minisini e Ruggiero da impazzire con l’oro nel misto libero, bronzo per Cerruti e Ferro. Anche la giornata di oggi si preannuncia bellissima. Nel pomeriggio spazio a Quadarella, Rivolta e Silvia Scalia.

Programma, italiani in gara e orari di domenica 14 agosto

DOMENICA 14 AGOSTO

Nuoto

Mattina 09.00 – 12.00 Eliminatorie

Uomini – 200m Stile Libero – Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Filippo Megli e Stefano Di Cola

Donne – 100m Farfalla – Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi, Costanza Cocconcelli e Antonella Crispino

Uomini – 50m Dorso – Thomas Ceccon, Michele Lamberti, Lorenzo Mora e Simone Stefanì

Donne – 200m Rana – Francesca Fangio, Martina Carraro e Lisa Angiolini

Uomini – 4x100m Stile Libero – Italia

Donne – 1500m Stile Libero – Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli

Pomeriggio 18.00 – 20.00

18.00 | Uomini – 100m Farfalla – Finale – Matteo Rivolta

18.06 | Donne – 50m Dorso – Finale – Silvia Scalia

18.11 | Uomini – 200m Stile Libero – Semifinale

18.21 | Donne – 100m Farfalla – Semifinale

18.30 | Uomini – 50m Dorso – Semifinale

18.37 | Donne – 200m Rana – Semifinale

18.47 | Uomini – 100m Farfalla – Cerimonia Premiazione

18.54 | Donne – 50m Dorso – Cerimonia Premiazione

19.01 | Uomini – 200m Rana – Finale – Luca Pizzini

19.08 | Donne – 200m Stile Libero – Finale

19.15 | Uomini – 4x100m Stile Libero – Finale

19.23 | Uomini – 200m Rana – Cerimonia Premiazione

19.30 | Donne – 200m Stile Libero – Cerimonia Premiazione

19.37 | Uomini – 4x100m Stile Libero – Cerimonia Premiazione

Nuoto artistico

Mattina 09.30 – 11.30

09.30 | Donne – Solo Libero – Finale – Linda Cerruti

10.30 | Uomini – Solo Libero – Finale – Giorgio Minisini

10.57 | Donne – Solo Libero – Cerimonia Premiazione

11.03 | Uomini – Solo Libero – Cerimonia Premiazione

Pomeriggio 15.00 – 16.30

15.00 | Donne – Combinato – Finale – Italia

16.15 | Donne – Combinato – Cerimonia Premiazione