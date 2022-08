Vallortigara e Yeman Crippa: il programma di domenica 21 agosto agli Europei di atletica

SportFair

Anche gli Europei di atletica a Monaco di Baviera sono arrivati agli sgoccioli, è appena iniziata l’ultima giornata. Nel complesso è stata una competizione molto importante, l’Italia è riuscita a conquistare medaglie di grande valore. In particolar modo sono arrivati gli ori di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Tamberi nel salto in alto.

Attesa per le ultime gare. In finale nel salto in alto Elena Vallortigara, nella 800 metri Simone Barontini, nei 10000 metri Yeman Crippa e Pietro Riva. Infine la 4×100 femminile.

Il programma di domenica 21 agosto

Gli italiani in gara

19.05 – Salto in alto (femminile), finale: Elena Vallortigara

19.10 – 100 ostacoli, semifinali: Elisa Maria Di Lazzaro

19.40 – 800 metri (maschile), finale: Simone Barontini

20.00 – 10000 metri (maschile), finale: Yeman Crippa, Pietro Riva

20.45 – 100 ostacoli, finale: eventuale Elisa Maria Di Lazzaro

21.22 – 4×100 (femminile), finale: Italia (formazione da definire)

Il programma completo

19.05 – Salto in alto (femminile), finale

19.10 – 100 ostacoli, semifinali

19.40 – 800 metri (maschile), finale

19.50 – Tiro del giavellotto (maschile), finale

20.00 – 10000 metri (maschile), finale

20.45 – 100 ostacoli, finale

21.12 – 4×100 (maschile), finale

21.22 – 4×100 (femminile), finale