Pogba, che caos! Paul ha pagato 100 mila euro ai suoi estorsori

Caos nella famigla Pogba! La vicenda che vede coinvolto Paul, giocatore della Juventus, con i suoi fratelli, è davvero spiacevole. Mathias Pogba ha minacciato di rivelare clamorosi segreti sul fratello Paul

Secondo le informazioni di RMC Sport, il centrocampista è stato aggredito in un appartamento di Parigi a marzo mentre era concentrato con la squadra francese e dopo aver fatto visita a Roissy-en-Brie, il quartiere della sua infanzia in cui era legato a alcuni amici.

Se questa domenica è circolata la notizia che aveva pagato un malvivente per ferire Mbappé, lunedì è venuto alla luce che il centrocampista della Juventus ha già pagato una cifra di 100mila euro ai suoi estorsori. Secondo RMC Sport, Pogba ha pagato un importo iniziale ai criminali che lo hanno perseguitato per diversi mesi per cercare di calmare le acque. Non soddisfatti di tale pagamento, gli estorsori, amici della sua infanzia secondo vari media francesi, chiedono 13 milioni di euro, come confermato dall’ex giocatore del Manchester United in un’udienza svoltasi lo scorso 9 agosto.

Il pagamento di 100.000 euro è stata una strategia di Pogba per cercare di guadagnare tempo: la banda criminale che lo ha intimidito, di cui potrebbe far parte anche il fratello Mathias, chiede il pagamento di 13 milioni di euro per “servizi resi” da amici da molti anni e per avergli garantito l’incolumità di calciatore.

Secondo la difesa del calciatore, è falso che Pogba abbia assunto qualcuno ferire e intimidire Kylian Mbappé. Secondo il calciatore francese fa tutto parte di un piano architettato dal fratello. La Procura di Parigi ha avviato un’indagine.