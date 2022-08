Paura per Gino Rea, brutto incidente a Suzuka: il pilota in ospedale in elicottero

SportFair

Il mondo del motociclismo è in ansia per le condizioni di Gino Rea. Il pilota britannico è stato vittima di un brutto incidente durante l’ultima sessione di prove libere della 8 Ore di Suzuka. Rea è caduto alla chicane del Triangolo ed è rimasto a terra privo di sensi.

Il pilota è stato immediatamente trasportato in ospedale in elicottero, al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali ma c’è grande apprensione nel paddock. Il classe 1989 ha partecipato per anni al Mondiale Supersport ed è stato protagonista per un triennio in Moto2. Gino Rea è reduce dalla straordinaria impresa alla 24 ore di Spa Francorchamps. Tutti gli appassionati sono in attesa di novità sulle condizioni di salute del 32enne.