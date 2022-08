Padel Trend Expo: a Milano il primo grande evento italiano dedicato all’universo del Padel

SportFair

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo.

Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della città.

Se parliamo di padel, possiamo affermare oggi con certezza che non si tratta più di una moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350.000 unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1.000.000 di appassionati.

Nella sola Lombardia – al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fontre: Osservatorio Mr Padel Paddle – dati aggiornati al 30 giugno 2022).

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare questa importante kermesse è stata sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano, proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di posizionamento – ben definita e di facile fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più favorevole e centrale come il MiCO.

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare la possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni, potendo esporre le ultime novità del settore.

Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, che si presenterà come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice, B2B e B2C; sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei numerosi stand presenti.

“Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore. – afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto – Aziende con cui ci confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logisitca e di comunicazione. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili. Ci auguriamo che questi 5 mesi che ci separano dalla data di inizio – conclude Spera – consentano anche a tutti gli operatori di tornare a produrre e a investire con maggiore serenità per supportare una ulteriore crescita del business e della cultura di questa fantastica disciplina”.