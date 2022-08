Oro di Paltrinieri, argento di Acerenza e bronzo Gabbrielleschi: è dominio Italia nella 5 km

SportFair

E’ spettacolo Italia agli Europei di nuoto a Roma. Gli azzurri hanno conquistato un’altra medaglia d’oro, l’ultima impresa è stata realizzata da Gregorio Paltrinieri nella 5 km uomini. L’atleta italiano si conferma sempre più in grandissima forma, è stato autore di un’altra prestazione da stropicciarsi gli occhi.

Il rendimento di Gregorio Paltrinieri è stato di altissimo livello, l’azzurro ha dominato praticamente dalla fine del primo giro fino al traguardo, secondo posto per Domenico Acerenza, terzo posto per Fontaine per la Francia che ha avuto la meglio sul connazionale Olivier.

Medaglia anche per Giulia Gabbrielleschi. Scatto vincente di Van Rouwendaal a 300 metri dalla fine, De Valdes ha toccato per seconda, Gabbrielleschi al terzo posto. E’ la medaglia numero 60 per l’Italia all’Europeo.