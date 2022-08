Torna la MotoGP: domenica si corre a Silverstone! Gli orari del Gp di Gran Bretagna e dove vederlo in tv

SportFair

Mentre la Formula 1 va in vacanza dopo le fatiche del Gp d’Ungheria, i piloti della MotoGP si preparano a tornare in pista dopo una lunga pausa estiva. Domenica si corre il Gp di Gran Bretagna di MotoGP e i piloti promettono battaglia dopo aver ricaricato le energie.

La gara di domenica a Silverstone sarà trasmessa in onda, in diretta, in esclusiva sui canali Sky, mentre una sintesi delle qualifiche sarà visibile in chiaro su Tv8, in differita, sabato alle 17.30, mentre le gare, sempre in differita, a partire dalle 15.30 con la Moto3, alle 17.15 la MotoGP e alle 18.35 la Moto2.

Gli orari del Gp di Gran Bretagna



Venerdì 5 agosto

10:00-10:40 – FP1 Moto3

10:55-11:40 – FP1 MotoGP

11:55-12:35 – FP1 Moto2

14:15-14:55 – FP2 Moto3

15:10-15:55 – FP2 MotoGP

16:10-16:50 – FP2 Moto2

Sabato 6 agosto

10:00-10:40 -FP3 Moto3

10:55-11:40 – FP3 MotoGP

11:55-12:35 – FP3 Moto2

13:35-14:15 – Qualifiche Moto3

14:30-15:00 – FP4 MotoGP

15:10-15:50 – Qualifiche MotoGP

16:10-16:50 – Qualifiche Moto2

Domenica 7 giugno

10:20-10:30 – Warm-Up Moto3

10:40-11:00 – Warm-Up MotoGP

11:10-11:20 – Warm-Up Moto2

12:20 – Gara Moto3

14:00 – Gara MotoGP

15:30 – Gara Moto2