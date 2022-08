Nove nuove discipline alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: ipotesi motori, cricket, karate e baseball

SportFair

E’ un anno molto importante per il mondo dello sport, sono in arrivo infatti importanti appuntamenti. Le Olimpiadi rappresentano il punto più alto per ogni atleta, il sogno di una vita. Mancano ancora sei anni in vista dell’edizione di Los Angeles 2028, ma già iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Non è da escludere l’introduzione di nuove discipline e le Federazioni internazionali sono già in contatto per anticipare la situazione. Le fonti ben informate parlano di “nove discipline che sono nello shortlist per inviare la propria proposta per le Olimpiadi di Los Angeles 2028”.

La decisione arriverà in occasione del Comitato Olimpico Internazionale che si svolgerà nel 2023. Le nuove discipline potrebbero essere cricket, break dance, baseball/softball, flag football, lacrosse, karate, kickboxing, squash, motorsport. Il cricket sembra nettamente favorito, si tratta infatti di uno sport molto praticato in tutto il mondo. La notizia più clamorosa riguarda i motori: la FIA avrebbe mosso i primi passi per inserire un evento alle Olimpiadi, da valutare con quale formula. Si valuta il rientro del karate dopo l’unica apparizione a Tokyo 2020, così come quello del baseball.