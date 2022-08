Novak Djokovic agli Us Open? Snobbato nel manifesto ufficiale, ma è tra le teste di serie

SportFair

Manca sempre meno all’inizio dell’ultimo Slam della stagione 2022: gli US Open sono alle porte e non manca il ‘gossip’. Uno degli argomenti più chiacchierati alla vigilia della competizione è la presenza di Novak Djokovic.

Non è ancora certo che il tennista serbo possa partecipare allo Slam statunitense: la sua posizione sul vaccino anti-Covid lo mette in una posizione difficile.

In attesa di sapere se Djokovic potrà entrare negli Stati Uniti intanto gli US Open lo snobbano pubblicando il manifesto della competizione nel quale non figura il tennista serbo.

Nell’immagine degli organizzatori spiccano inevce Daniil Medvedev, attuale campione del torneo, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz e Nick Kyrgios, e alcuni favoriti del sorteggio femminile, come Iga Swiatek, Naomi Osaka , l’attuale campionessa Emma Raducanu e la leggenda Serena Williams, che salvo sorpresa affronterà il suo ultimo grande torneo da professionista.

Dovremo aspettare le prossime ore per vedere se Djokovic apparirà o meno nel sorteggio di giovedì: il serbo non può entrare negli Stati Uniti ma è stato inserito tra le teste di serie del torneo.