Non solo Leclerc, anche Verstappen parte dal fondo: tutti i penalizzati del Gp del Belgio

SportFair

E’ terminata la prima giornata di prove sul circuito di Spa: i piloti della Formula 1 sono tornati in pista dopo la pausa estiva e si preparano adesso alla seconda metà di stagione.

Un ritorno che segna cambiamenti per tutti i team, che si preparano a portare in pista delle novità evolutive, ma che per farlo devono incappare in penalità.

La Ferrari ha cambiato la power unit della monoposto di Leclerc, che domenica al Gp del Belgio partirà dal fondo della griglia. Come lui anche Max Verstappen, leader del mondiale.

Il ferrarista e l’olandese della Red Bull, però, non sono gli unici penalizzati: con loro partiranno dal fondo, infatti, anche Norris, Ocon, Schumacher, Bottas.