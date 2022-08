Svolta in MotoGP: sprint race dal 2023 in tutti i gran premi, il nuovo format

SportFair

E’ in corso il programma di MotoGP in Austria, appuntamento fondamentale per la corsa al titolo. Nel frattempo è arrivata una decisione molto importante per la prossima stagione, è stato cambiato il format. In una conferenza stampa è stato ufficializzato l’arrivo della Sprint Race, una gara extra al sabato con la percorrenza sulla metà della distanza complessiva del gran premio.

Ad annunciare la novità è stato il presidente FIM Jorge Viegas: “introdurremo una gara sprint in ogni GP al sabato pomeriggio. Dopo due anni di Covid di grandi sacrifici per tenere in vita questo campionato ora serve maggior visibilità e più spettatori, Serve più spettacolo, più tifosi per dare visibilità anche al sabato. In linea di principio abbiamo già tutto, ci saranno delle cose da discutere ma di certo la sprint darà punti ma non darà l’ordine della griglia di partenza” ha spiegato.

Carmelo Ezpeleta, Ceo Dorna, ha poi sottolineato: “vogliamo sempre migliorare per lavorare sulla sicurezza e lo spettacolo, abbiamo guardato agli altri sport per adattarci per i fan. Per noi è importante offrire un nuovo programma e calendario per creare più spettacolo. Abbiamo parlato con costruttori e team, abbiamo parlato con i piloti e li abbiamo informati e discusso sul nuovo format”.

Il format

Secondo le prime indiscrezioni il programma prevede due sessioni di libere tra la mattina e il pomeriggio della giornata di venerdì. La rivoluzione inizierà dal sabato. Prevista una terza sessione di prove e le qualifiche. Abolite le Fp4. Poi la sprint race nel pomeriggio in base ai risultati ottenuti in qualifica. La sprint race darà punti per la classifica generale ma non servirà per definire la griglia di partenza per la gara di domenica.