MotoGP, domenica si corre a San Marino: programma, orari e dove vederlo in tv, anche in chiaro

Si torna in pista anche in MotoGP, si corre il gran premio di San Marino. Il pilota della Ducati Bagnaia è in grande ripresa, l’italiano è rientrato pienamente in corsa per la vittoria del campionato e nell’ultima gara in Austria ha conquistato una grande vittoria. Il leader del Mondiale è Fabio Quartararo, il francese è molto competitivo ma le ultime prestazioni non sono state eccezionali.

In corsa per il titolo mondiale anche Aleix Espargaro. E’ altissima l’attesa per il gran premio di San Marino. Si inizia con le prove libere alle 9.55 di venerdì. Le qualifiche alle 14.10 di sabato, domenica alle 14 la gara. Il weekend del GP di San Marino sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno disponibili le dirette di qualifiche e gare delle tre classi.

Venerdì 2 settembre

09.00 – Prove Libere 1 – Moto3

09.55 – Prove Libere 1 – MotoGP

10.55 – Prove Libere 1 – Moto2

13.15 – Prove Libere 2 – Moto3

14.10 – Prove Libere 2 – MotoGP

15.10 – Prove Libere 2 – Moto2

Sabato 3 settembre

09.00 – Prove Libere 3 – Moto3

09.55 – Prove Libere 3 – MotoGP

10.55 – Prove Libere 3 – Moto2

12.35 – Qualifiche – Moto3

13.30 – Prove Libere 4 – MotoGP

14.10 – Qualifiche – MotoGP

15.10 – Qualifiche – Moto2

16.25 – Gara 1 – MotoE

Domenica 4 settembre

10.20 – Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2

11.00 – Gara Moto3

12.20 – Gara Moto2

14.00 – Gara MotoGP

15.30 – Gara 2 – MotoE

MotoGP 2022: il GP di San Marino in TV

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend ad eccezione delle prove libere della MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta di qualifiche (ad eccezione di quelle della MotoGP) e gare di tutte le classi.