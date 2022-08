MotoGP, si completa il puzzle per la stagione 2022/2023: le ultime mosse dal mercato piloti

SportFair

Si completa il puzzle per quanto riguarda il mercato piloti in MotoGP. Dopo l’annuncio di Enea Bastianini come compagno di Bagnaia in Ducati, si sono definite altre situazioni. Jorge Martin resterà alla Pramac ancora con Johann Zarco, inoltre è in arrivo l’ufficialità di Mir come compagno di Marc Marquez.

Miguel Oliveira ha trovato l’accordo con l’Aprilia Rnf, l’annuncio è previsto il 31 agosto. Al suo fianco Raul Fernandez. Si preannuncia grande spettacolo in Ducati con la coppia tutta italiana formata da Bagnaia e Bastianini, lo spagnolo Marc Marquez tornerà al fianco di Mir, di altissimo livello anche la coppia Quartararo-Morbidelli in Yamaha. In Aprilia Espargaro e Vinales, in Ktm Binder e Miller.

Johann Zarco-Jorge Martin in Ducati-Pramac e, dopo gli ultimi accordi, Oliveira e Fernandez in Aprilia Rnf. Bezzecchi e Marini nella Ducati VR46, infine nella GasGas Pol Espargaro e Augusto Fernandez

Le coppie in MotoGP per la stagione 2022/2023

Ducati: Francesco Bagnaia-Enea Bastianini

Honda: Marc Marquez-Joan Mir

Yamaha: Fabio Quartararo-Franco Morbidelli

Aprilia: Aleix Espargaro-Maverick Viñales

Ktm: Brad Binder-Jack Miller

Ducati Pramac: Johann Zarco-Jorge Martin

Aprilia Rnf: Miguel Oliveira-Raul Fernandez

Ducati VR46: Luca Marini-Marco Bezzecchi

Ducati Gresini: Fabio Di Giannantonio-Alex Marquez

Honda Lcr: Alex Rins- Nakagami?

GasGas: Pol Espargaro-Augusto Fernandez