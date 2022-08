MotoGP, la griglia di partenza del gran premio in Austria: grande occasione per Bagnaia

SportFair

Si preannuncia un gran premio bellissimo in Austria, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. La pole position è stata conquistata da uno straordinario Bastianini che finalmente è tornato in grande forma. Occasione per Bagnaia, il pilota della Ducati è pienamente in corsa per il titolo e le possibilità di recuperare ancora terreno sono concrete. Ottimo terzo posto per Miller.

Al quarto posto ha chiuso Martin, ancora un po’ in difficoltà Fabio Quartararo che ha chiuso con un deludente quinto posto. In sesta posizione Zarco, poi Vinales, Mir e Espargaro.

La griglia di partenza in Austria

1ª fila: 1. Bastianini, 2. Bagnaia, 3. Miller

2ª fila: 4. Martin, 5. Quartararo, 6. Zarco

3ª fila: 7. Vinales, 8. Mir, 9. Espargaro

4ª fila: 10. Di Giannantonio, 11. Rins, 12. Binder