MotoGP, la nuova classifica piloti dopo il gran premio in Austria: Bagnaia accorcia le distanze

Grande spettacolo nell’ultimo appuntamento del campionato di MotoGP, è andato in archivio il gran premio in Austria. La gara si è conclusa con la vittoria di Pecco Bagnaia, il pilota della Ducati rientra sempre più in corsa per il titolo mondiale. Quartararo limita i danni, il francese ha chiuso al secondo posto al termine di una grande rimonta. Al terzo posto Miller, ottima gara anche di Marini. Deludente sesto posto di Espargaro, lo spagnolo adesso deve guardarsi dietro dall’attacco di Bagnaia. Nella classifica generale Quartararo è ancora in testa, ma l’italiano ha accorciato le distanze anche su Espargaro.

MotoGP, la nuova classifica piloti dopo il GP in Austria

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 200

2. Aleix Espargarò (Aprilia) 158

3. Francesco Bagnaia (Ducati) 156

4. Johann Zarco (Ducati) 125

5. Jack Miller (Ducati) 123

6. Enea Bastianini (Ducati) 118

7. Brad Binder (KTM) 107

8. Alex Rins (Suzuki) 92

9. Jorge Martin (Ducati) 87

10. Miguel Oliveira (KTM) 85

11. Maverick Vinales (Aprilia) 85