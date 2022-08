Torna la MotoGP, domenica si corre in Austria: programma, orari e dove vederla in tv

SportFair

Torna in pista la MotoGP e la stagione entra sempre più nel vivo. E’ già altissima l’attesa in vista del gran premio d’Austria, si corre al Red Bull Ring. L’ultima gara ha rilanciato le ambizioni di Bagnaia, il pilota della Ducati è in grandissima forma ed è tornato in corsa per la vittoria del titolo mondiale. Il leader della classifica è ancora Fabio Quartararo, l’ultima gara del francese non è stata positiva.

Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8.

Programma e orari

Venerdì 19 agosto

Dalle 9 alle 9.40: FP1 Moto3

Dalle 9.55 alle 10.40: FP1 MotoGP

Dalle 10.55 alle 11.35: FP1 Moto2

Dalle 13.15 alle 13.55: FP2 Moto3

Dalle 14.10 alle 14.55: FP2 MotoGP

Dalle 15.10 alle 15.50: FP2 Moto2

Sabato 20 agosto

Dalle 9 alle 9.40: FP3 Moto3

Dalle 9.55 alle 10.40: FP3 MotoGP

Dalle 10.55 alle 11.35: FP3 Moto3

Dalle 12.35 alle 13.15: qualifiche Moto3

Dalle 13.30 alle alle 14: FP4 MotoGP

Dalle 14.10 alle 14.50: qualifiche MotoGP

Dalle 15.10 alle 15.50: qualifiche Moto2

Domenica 21 agosto

Dalle 9 alle 9.10: Warm Up Moto3

Dalle 9.20 alle 9.30: Warm Up Moto2

Dalle 9.40 alle 10: Warm Up MotoGP

Alle 11: gara Moto3

Aalle 12.20: gara Moto2

Alle 14: gara MotoGP