Splendido esordio, questa sera, per gli azzurri del volley, ai Mondiali di pallavolo 2022. L’Italia di De Giorgi ha debuttato oggi contro il Canada a Libuania, in Slovenia, in un match di alti e bassi.

Gli azzurri hanno vinto i primi due set senza troppe difficoltà, ma il terzo è stato interminabile e l’Italia ha trionfato solo dopo aver faticato a lungo. L’Italia supera il Canada 3-0 (25-13, 25-18, 39-37), conquistando il primo successo iridato.