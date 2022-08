Mondiali pallavolo, l’Italia mette la seconda e vola agli ottavi: netto 3-0 anche alla Turchia

SportFair

E’ iniziato con il botto il Mondiale di pallavolo per l’Italia, è arrivato il secondo 3-0 consecutivo. Gli azzurri conquistano la seconda vittoria consecutiva e volano in testa al Gruppo E con 6 punti. Dopo il successo all’esordio contro il Canada, l’Italia si è confermata con lo stesso punteggio anche contro la Turchia.

Avvio in grande spolvero per gli azzurri, il dominio è netto e il primo set si conclude 25-15. La Turchia non è in grado di rientrare nel match, l’Italia mette la freccia con il risultato di 25-20 nel secondo set. Nel terzo e ultimo set gli azzurri si confermano nettamente più forti per il definitivo 25-22. L’Italia conquista gli ottavi di finale. Nel prossimo match l’Italia in campo contro la Cina, reduce da due sconfitte consecutive.

La cronaca

Per questo secondo impegno De Giorgi ha confermato la formazione dell’esordio con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto i martelli, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. Turchia schierata con Eksi in palleggio, Lagumdzija sulla sua diagonale, Gungor e Subasi schiacciatori, Gunes e Bulbul al centro, Bayraktar libero di difesa.

Primo set nel quale Giannelli e compagni sono stati un po’ fallosi commettendo diversi errori (8 nel parziale) che hanno permesso agli avversari di rimanere a contatto nel punteggio per gran parte del parziale (20-17). Proprio nel finale, però, un buon turno al servizio di Giannelli ha permesso agli azzurri di piazzare il break rivelatosi decisivo e dopo una prima palla set fallita hanno chiuso 25-18 grazie comunque a buone percentuali d’attacco (61%) e in ricezione (44% positiva).

Secondo set nel quale, accumulato un discreto vantaggio (+4), De Giorgi ha concesso campo e l’esordio in questa rassegna iridata a Leonardo Scanferla. Con il passare dei minuti gli azzurri hanno continuato a comandare il gioco pur non spingendo al massimo e questo atteggiamento ha permesso ai turchi di portarsi momentaneamente sul -2 (21-19). Il set si conclude 25-20.

Nel terzo parziale il copione non è cambiato con l’Italia partita subito forte (5-1), ma ancora una volta, con il passare dei minuti qualche leggerezza e una gestione non sempre impeccabile ha permesso ai turchi di rifarsi sotto (16-14 e 19-16). Ancora una volta, però, il finale sorride a Giannelli e compagni che grazie al 25-22 chiudono la pratica.