Mondiali in Qatar, cambia la data d’inizio? La FIFA valuta un’altra partita inaugurale

E’ sempre più alta l’attesa in vista dell’inizio del Mondiale in Qatar del 2022. La competizione preannuncia grande spettacolo, sono tante le squadre in grado di vincere la competizione. Non parteciperà l’Italia, la squadra di Roberto Mancini non è riuscita a staccare il pass. Gli azzurri hanno pagato il secondo posto nel girone di qualificazione e la sorprendente eliminazione contro la Macedonia.

La partita inaugurale e la data d’esordio potrebbero cambiare. Secondo quanto riporta la Bbc la competizione potrebbe prendere il via con un giorno d’anticipo rispetto alla data iniziale prevista, il 20 novembre anziché il 21. In questo modo la gara inaugurale sarebbe Qatar-Ecuador, gara in programma inizialmente dopo Senegal-Olanda e Inghilterra-Iran. L’ipotesi è stata avanzata da un organo della Fifa, la decisione finale sarà presa dall’ufficio di presidenza del consiglio Fifa.