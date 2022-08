Giorgio Minisini e Arianna Sacripante, la vittoria più bella dell’Italia: l’esibizione agli Europei è la scena da ricordare | VIDEO

SportFair

Gli Europei di nuoto a Roma sono arrivati ormai nella fase conclusiva, il rendimento dell’Italia è stato di altissimo livello e l’obiettivo è quello di togliersi altre soddisfazioni. Si tratta di una competizione che va oltre l’aspetto sportivo, si sono verificati episodi che hanno commosso e non sono passati inosservati. Uno dei momenti più emozionanti riguarda l’esibizione dell’atleta paralimpica Arianna Sacripante e del campione olimpico Giorgio Minisini.

La coreografia di nuoto sincronizzato sulle note di Imagine è stata commovente. La cornice dell’evento è stata quella delle grandi occasioni. Giorgio Minisini si è presentato dopo un rendimento di altissimo livello, lei è una sincronette con la sindrome di Down.

Sono due grandi amici e atleti di altissimo livello. Non possono gareggiare insieme, ma almeno per una volta hanno deciso di emozionarsi insieme. Sono entrati in piscina tenendosi per mano. Arianna aveva un dito fratturato a causa di un infortunio. Sono stati eccellenti e la standing ovation è stata meritata.