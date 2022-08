Miller in testa alle Fp1 in Austria, Quartararo quinto e Bagnaia in ritardo: i risultati

SportFair

Inizia lo spettacolo del GP di MotoGP in Austria. La stagione è entrata nella fase decisiva, il gran premio di Silverstone ha rilanciato le ambizioni di Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati ha conquistato una vittoria bellissima ed è tornato pienamente in lotta per il titolo. Quartararo si è ritrovato in grossa difficoltà, il francese continua a guidare la classifica generale ma Espargaro e Bagnaia sono vicini.

Sono andate in archivio le Fp1. Il tempo più veloce è stato realizzato da Miller, poi Zarco, Mir, Martin, Quartararo. Nono Bastianini e decimo Dovizioso. In ritardo Bagnaia, il pilota della Ducati ha chiuso con il 16° tempo.