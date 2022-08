Milan-Udinese 4-2, le pagelle di SportFair: Rebic inizia con il botto, accoppiata vincente con Brahim Diaz

SportFair

Il Milan inizia il campionato di Serie A con una vittoria. Il compito della squadra di Stefano Pioli è quello di confermarsi dopo la vittoria dello scudetto della scorsa stagione, la squadra è ancora più forte e sono in arrivo altri calciatori. I rossoneri sono scesi in campo contro l’Udinese, non è stata una partita facile. I bianconeri passano subito in vantaggio con Becao, bestia nera del Milan.

Poi i padroni di casa trovano il pareggio: contatto Calabria-Soppy in area di rigore, l’arbitro fischia il penalty tra le proteste dei bianconeri. Theo Hernandez non sbaglia. Pochi minuti e il Milan passa in vantaggio con Rebic. In pieno recupero l’Udinese pareggia con Masina. Nel secondo tempo la squadra di Pioli mette subito le cose in chiaro e trova altri due gol con Brahim Diaz e ancora Rebic. Sfiora il gol anche Leao, finisce 4-2.

Milan-Udinese, le pagelle di SportFair

MILAN (4-2-3-1):

Maignan voto 6: non è responsabile in occasione dei gol dell’Udinese.

Calabria voto 7: si procura il rigore, poi l’assist per Rebic. Meglio di così…

Tomori voto 6: non è ancora in condizione ottimale, è una sicurezza per Pioli.

Kalulu voto 6.5: chiusura strepitosa nel primo tempo. Si conferma un muro.

Hernandez voto 7: inizia la stagione con il botto: trasforma con freddezza il rigore.

Bennacer voto 6: buona qualità a centrocampo, verticalizza di meno.

Krunic voto 6: il giallo nel primo tempo lo condiziona un po’.

Messias voto 5: si addormenta in occasione del gol di Masina. E’ responsabile.

Diaz voto 7: salta bene l’uomo ed è sempre pericoloso nell’uno contro uno. In gol nel secondo tempo.

Leao voto 6: forse aveva abituato troppo bene, oggi un passo indietro. Sfiora il gol.

Rebic voto 7.5: può rappresentare l’uomo in più per Pioli, porta in vantaggio il Milan. La chiude nel secondo tempo.

A disp.: Tatarusanu, Mirante, Touré, Adli, Giroud 6, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Origi s.v., Pobega s.v., Gabbia, Saelemaekers 6, De Ketelaere 6. All. Pioli

UDINESE 3-5-2:

Silvestri voto 6: non sbaglia in occasione dei gol del Milan.

Becao voto 7: è suo il primo gol del campionato di Serie A, inizio molto positivo.

Nuytinck voto 5.5: non riesce sempre a contenere gli attaccanti del Milan.

Perez voto 5.5: buona prestazione nel primo tempo, errore in occasione del 3-2.

Soppy voto 5.5: troppo ingenuo in occasione del rigore dell’1-1. Intervento fuori luogo.

Pereyra voto 6: assist perfetto per Masina, ma può e deve migliorare.

Walace voto 6: tanta sostanza a centrocampo, è un valore aggiunto per la mediana.

Makengo voto 6: bene in entrambe le fasi del gioco.

Masina voto 6.5: che inserimento e che gol. L’esordio è molto incoraggiante. Sbaglia sul 3-2 del Milan.

Success vioto 6: fisicità al servizio dell’Udinese, qualche problema dal punto di vista qualitativo.

Deulofeu voto 6: assist per Becao, ma sbaglia anche tanto.

A disp.: Padelli, Piana, Festy, Lovric s.v., Beto 6, Abankwah, Palumbo, Ebosse 6, Samardzic s.v., Benkovic, Bijol, Nestorovski, Guessand, Pafundi. All. Sottil