Milan, è il De Ketelaere-day: il Golden boy è rossonero, il saluto ai tifosi e l’inizio delle visite mediche | VIDEO

SportFair

Si sblocca finalmente il calciomercato del Milan. Il club rossonero è reduce da una stagione entusiasmante in Serie A che si è conclusa con la vittoria dello scudetto, la squadra di Stefano Pioli ha raggiunto un risultato sorprendente e il gruppo continua la preparazione con l’obiettivo di difendere il ruolo di Campione d’Italia. L’allenatore ex Fiorentina è riuscito a compattare un grande gruppo e tanti calciatori hanno fatto la differenza: da Maignan a Tomori, da Theo a Tonali e soprattutto Leao in attacco. La dirigenza ha piazzato un primo colpo di mercato con l’arrivo di Origi dal Liverpool, un calciatore in grado di fare la differenza anche a partita in corso.

Continua la trattativa per l’arrivo di un centrocampista e il mercato potrebbe concludersi con una ciliegina sulla torta. Nel frattempo è arrivato a Milano Charles De Ketelaere. Si tratta di un jolly in grado di giocare da trequartista o esterno destro. E’ un classe 2001 di grande talento che nel corso della giovane carriera ha indossato la maglia del Bruges. E’ nel giro della Nazionale del Belgio e il Milan ha sborsato 35 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Nella notte è arrivato a Milano ed è stato accolto da un buon numero di tifosi. Alle 9.27 è arrivato alla Casa di Cura La Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche. “Ciao”, è stato il primo saluto ai tifosi.