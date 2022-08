Venduta la leggendaria F300 di Schumacher del 1998: è la quarta vettura di F1 più costosa in assoluto

SportFair

Michael Schumacher, nonostante sia in condizioni cliniche delicate, ma sconosciute, a seguito dell’incidente sugli sci di quasi 9 anni fa, fa ancora parlare di sè, anche se, purtroppo, non per le sue prestazioni sportive.

La leggendaria Ferrari dell’ex pilota di F1, infatti, è stata venduta all’asta per 5 milioni di sterline: la vettura del 1998 è stata l’unica ad essere stata utilizzata più di tre volte e a vincere ogni gara.

Schumacher, 53 anni, ha vinto tutte e quattro le gare a bordo di questa versione della F300. Anche se non ha vinto il titolo di quell’anno perché è andato a Mika Hakkinen.

Il veicolo ha il numero di telaio 187, un motore V10 completo da tre litri e 800 cavalli di freno. È stato venduto da Sotheby’s Auction House per 5.272.818 sterline a Monterey, in Messico. Diventa la quarta vettura di F1 più costosa in assoluto dietro ad altre due Ferrari guidate dal sette volte campione del mondo e una Mercedes d’epoca.