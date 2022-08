Michael Masi, firmato un accordo di riservatezza con la FIA: non potrà più parlare del caos di Abu Dhabi

SportFair

Il finale di stagione 2021 di Formula 1 ha fatto molto discutere ed è ancora argomento di dibattito. Le scelte di Michael Masi non sono piaciute a molti, ma adesso è arrivato il momento di non parlarne più, almeno per il diretto interessato.

L’ex direttore di gara di Formula 1, licenziato dall’incarico a febbraio, ha infatti firmato un accordo di non divulgazione con la FIA, che gli impedisce di parlare ancora del pasticcio di Abu Dhabi.

L’australiano 44 enne ha permesso a cinque vetture di sbloccarsi dopo la safety car permettendo così a Max Verstappen, con gomme fresche, di superare Lewis Hamilton all’ultimo giro e conquistare il suo primo titolo mondiale. Il suo “errore umano” ha comportato la modifica delle regole per la stagione 2022 e i team principal ora non sono autorizzati a parlare con il nuovo team di direttori di gara durante il Gran Premio di F1.