Martina Trevisan sbaglia tutto contro Rodina, l’azzurra subito ko: la russa non giocava una partita ufficiale dal 2019

Bruttissimo ko per Martina Trevisan nel primo turno degli Us Open, l’azzurra non è entrata mai in partita contro Evgeniya Rodina. Grandissima impresa della russa che non giocava una partita ufficiale addirittura dal 2019. L’azzurra ha pagato una forma fisica veramente pessima, non è stata mai in grado di mettere in mostra le qualità dal punto di vista tecnico.

Il primo set è comunque equilibrato, la russa piazza il break sul 5-5 e chiude sul 5-7. Nel secondo set Martina Trevisan commette un numero incredibile di errori, Evgeniya Rodina gioca con grande coraggio e domina 1-6. E’ una sconfitta gravissima per l’atleta azzurra, al primo turno del torneo.