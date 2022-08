Martina Trevisan già fuori al primo turno di Toronto: l’azzurra ko contro Haddad Maia

SportFair

E’ già finito il torneo di Toronto per Martina Trevisan. E’ andato in scena il primo turno della competizione, l’azzurra è stata sconfitta da Beatriz Haddad Maia in tre set. L’italiana ha pagato troppi errori, è stata in grado di reagire solo nel secondo set mentre il primo e il terzo sono stati di grande sofferenza.

La brasiliana prova a mettere subito le cose in chiaro, Haddad Maia ha chiuso con un netto 6-2. Nel secondo set si registra la reazione di Martina Trevisan che rientra in partita con un altro 2-6. Nel terzo e decisivo set la brasiliana si dimostra superiore e vince. Il risultato? Ovviamente 6-2. L’azzurra eliminata troppo presto.