Marquez presto in pista? Il team lo vuole ai test di Misano: “sarebbe un problema se non ci fosse”

Marc Marquez sta lavorando sodo per recuperare dalla quarta operazione all’omero destro a cui si è sottoposto qualche mese fa nella speranza di ritrovare la forma fisica adatta per poter lottare con i migliori in pista e tornare a vincere. Nei giorni scorsi l’8 volte campione del mondo è stato ai box della Honda, che spera di poterlo vedere nuovamente in sella alla moto il prima possibile.

Il team giapponese e lo spagnolo non escludono un ritorno in gara a fine stagione, ma la Honda spera anche in qualcosa di più: la squadra lo vorrebbe ai test di Misano. “Sarebbe un problema se non ci fosse. I tempi sono stati rispettati, e il dottore gli ha detto: ‘il 25 agosto abbiamo una Tac e se l’osso va bene riparti’”, ha dichiarato Alberto Puig. “Personalmente credo che non sarà lì per la gara, ma sarebbe importante se ci fosse per il test, anche se non per fare 100 giri al giorno. Basterebbero quattro partenze e dare qualche indicazione”, ha concluso il team director ai microfoni di Dazn Spagna.