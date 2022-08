Marquez lavora sul suo fisico, ma la Honda è in crisi: Marc in Austria per aiutare il team

SportFair

Prosegue il recupero di Marc Marquez, che ha deciso di interrompere la sua stagione per sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico che gli possa permettere di ritrovare la sua forma fisica e poter tornare a lottare in pista battagliando con i migliori.

Mentre lo spagnolo lavora sodo per tornare in forma, però, la Honda sta affrontando un serio momento di crisi e sembra che solo il campione di Cervera possa aiutare la casa giapponese.

Marquez, infatti, si recherà in Austria la prossima settimana per cercare di aiutare il team a trovare una soluzione. “I piloti Honda hanno bisogno dell’aiuto del Giappone, che ci siano dei cambiamenti. Tutti i piloti stanno soffrendo. Quest’anno alla guida ho sofferto molto, ma non solo per il braccio, ma anche perchè non mi sentivo bene sulla moto ed è lì che siamo costretti a fare un cambiamento e lottare per il Mondiale nelle prossime stagioni. Cerco la Honda, la squadra. La mia intenzione e la mia speranza è vedere HRC in alto. Per questo abbiamo bisogno di un lavoro di squadra, in modo che le informazioni non vadano perse sulla strada tra il Giappone e l’Europa”, ha dichiarato Marc Marquez a Dazn.

“Un’evoluzione nell’osso va vista e ci darà la risposta se possiamo aumentare o meno il recupero (…) Se per X motivo devo prolungare il recupero di due settimane, dovrò farlo, perché non posso buttare via tutto il lavoro che è stato fatto finora. Quando c’è un ‘ok’ dai medici e avrò abbastanza forza, una delle prime cose che farò sarà guidare una moto, perché è lì che i muscoli specifici di cui hai bisogno lavoreranno meglio e saremo in grado di raggiungere 100 % appena possibile“, ha aggiunto.