“Investire nello sport togliendo qualcosa alla sanità”, Mastrangelo poi chiarisce: “la mia idea si basa su un concetto fondamentale”

Luigi Mastrangelo, leggenda della pallavolo, ha deciso di darsi alla politica e negli ultimi giorni è finito nella bufera per alcune affermazioni.

Il ‘muro’ della Nazionale, che adesso fa parta della Lega di Salvini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Capital: “bisogna investire di più nello sport, togliendo magari qualcosa alla sanità. Non dico di togliere tutto, ma qualcosina si può dedicare allo sport, visto che viene stanziato sempre molto poco e nella sanità tantissimo. Perché dobbiamo aver bisogno di prendere una medicina se possiamo star bene semplicemente facendo attività fisica? Siamo tutti bravi a dire che lo sport è salute, poi però ci dedichiamo poco tempo. Deve diventare un elemento essenziale della nostra quotidianità, dovremmo essere bravi a ritagliarci un’oretta al giorno da dedicare al movimento. Penso soprattutto ai giovani: la sedentarietà aumenta, si stanno allontanando dallo sport, e questa lontananza si riflette sul futuro di tutte le nostre squadre, dal calcio alla pallavolo. Per ritornare a vincere bisognerà iniziare da subito a riavvicinare i giovani, a partire dallo sport di base, e investire”, ha dichiarato.

Dopo le reazioni degli altri partiti Mastrangelo ha voluto chiarire le sue parole: “noto con amarezza che da sinistra, quelli che la vita concreta delle persone non sanno minimamente cosa sia, si sono già affannati a replicare alle mie parole. Intendo chiarire che la mia idea, e quella della Lega, si basa su un concetto fondamentale, cioè che un adeguato e calibrato investimento nello sport oggi, produce anche un risparmio in sanità domani. Lo sport è benessere fisico, mentale: lo sport è vita, è questo il messaggio che dobbiamo dare ai giovani, non le squallide polemiche da campagna elettorale”.