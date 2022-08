L’Italia perde una pedina fondamentale per l’EuroBasket: Gallinari costretto al forfait per infortunio | VIDEO

In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Danilo Gallinari è stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario Azzurro Prof. Raffaele Cortina, ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso.

Il quadro clinico non permetterà all’atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l’imminente EuroBasket 2022.

Danilo Gallinari appears to suffer a non-contact knee injury on this play.

