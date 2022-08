SportFair

L’Europeo di atletica a Monaco di Baviera si è concluso con il botto, l’Italia è riuscita a portare a casa un’altra medaglia. Dopo l’impresa di Crippa che ha conquistato l’oro nei 10.000, gli azzurri si sono messi in mostra anche nella 4×100 femminile. E’ arrivato un risultato a sorpresa, l’Italia è riuscita a strappare una medaglia di bronzo molto preziosa.

Oro alla Germania 42″34, argento Polonia con 42″61, bronzo per le azzurre con 42″84. L’errore delle britanniche ha permesso all’Italia di salire sul podio. E’ finito l’Europeo di Monaco, il bilancio per gli azzurri è stato molto positivo.

L’impresa azzurra

La medaglia a sorpresa, il bronzo d’Europa che corona il percorso di crescita degli ultimi anni, compiuto da una staffetta che non ha mai tradito nei grandi eventi. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese si regalano il podio fin qui più importante della loro carriera agli Europei di Monaco: la 4×100 azzurra è di bronzo in una finale tutta adrenalina, terminata dalle azzurre in 42.84, alle spalle della Germania padrona di casa (42.34) e della Polonia (42.61) nell’ultima gara in programma della rassegna continentale.

L’Italia mancava dal podio della 4×100 dal lontanissimo 1954 (bronzo) ed è soltanto la terza medaglia in venticinque edizioni (bronzo anche nel 1938). Nella serata conclusiva degli Europei, illuminata dall’oro di Yeman Crippa nei 10.000, anche il settimo posto di Simone Barontini negli 800 con il PB di 1:45.66. Non può gioire Elena Vallortigara, nona in Europa con 1,86 (tre errori a 1,90) dopo il bronzo mondiale di Eugene. Eliminata in semifinale Elisa Di Lazzaro nei 100hs con 13.11 (0.0).