L’ingresso in chiesa è emozionante: Federica Pellegrini si commuove, impossibile trattenere le lacrime | VIDEO

Il 27 agosto 2022 è stato il giorno di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Una grande festa, con la celebrazione in chiesa prima, a Venezia, in una cerimonia blindatissima, e poi il ricevimento al ristorante con tutti i parenti e gli amici più cari.

Giornalisti e fotografi non sono potuti entrare in chiesa per le nozze della “Divina”, ma ci hanno pensati alcuni invitati a mostrare, ore dopo, quanto accaduto in chiesa.

Valentina Marchei, ex pattinatrice e grande amica di Federica Pellegrini, ad esempio, ha pubblicato nelle sue storie Instagram l’ingresso in chiesa dello sposo prima e della sposa poi, condividendo anche il bacio tra marito e moglie.

Federica Pellegrini, al suo ingresso, non è riuscita a trattenere l’emozione: la “Divina”, appena visto il suo Matteo, ha abbassato il viso e ha asciugato una lacrima prima di rialzare lo sguardo verso lo sposo.