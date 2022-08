Le condizioni di Letizia Paternoster: la prima FOTO dopo l’incidente e le parole sui social

SportFair

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Letizia Paternoster dopo il brutto incidente agli Europei di ciclismo su pista. Il bollettino di ieri nella notte ha confermato il “trauma cranico commotivo. Frattura della clavicola destra. La ragazza è sempre rimasta cosciente, attualmente è cosciente ma non ricorda nulla dell’accaduto cosa peraltro normale in questo casi. Viene trattenuta in osservazione in ospedale per questa notte”.