Leclerc partirà dal fondo al Gp del Belgio: montata una nuova power unit

SportFair

La seconda metà della stagione 2022 di Formula 1 inizia malissimo per la Ferrari e per Leclerc. Il monegasco, che proprio ieri, alla vigilia del Gp del Belgio, ha annunciato di credere ancora nel titolo iridato, incapperà in una penalizzazione.

La Ferrari ha deciso di montare a Spa una nuova power unit, che dovrebbe portare solo migliorie alla F1-75, ma questo porterà Leclerc a partire dal fondo della griglia domenica in Belgio. La nuova power unit avrà un ibrido evoluto e questo fa quindi sperare per il resto della stagione e per la lotta iridata.

Il Cavallino ha scelto il circuito di Spa per questa modifica perchè il tracciato è favorevole ai sorpassi e Leclerc potrebbe tentare quindi la rimonta e lottare con i migliori.