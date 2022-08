Leclerc ha le idee chiare per il Gp del Belgio: “inutile pensare alla qualifica”

SportFair

La Formula 1 è tornata in pista! I piloti sono saliti a bordo delle loro monoposto dopo la pausa estiva per la prima giornata di prove libere. Un primo giorno in pista travagliato, con tante novità in vista della gara di domani a Spa: Leclerc, infatti, inizia il weekend consapevole di dover partire dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit.

Il monegasco non sarà da solo: anche Verstappen partirà dal fondo, insieme ad altri colleghi. Nonostante questo Leclerc è motivato e fiducioso in vista del Gp del Belgio: “nel complesso, la giornata non è stata male, abbiamo provato diverse cose. Ognuno ha seguito un programma diverso, quindi è molto difficile fare un confronto, per di più ritorno dalle vacanze, ma le sensazioni sono state buone”, queste le parole ai microfoni di Sky Sports F1 dopo la prima giornata di libere.

“Il ritmo con poco carburante sembra essere scarso, ma quello con tanto carburante sembra essere abbastanza buono. Continueremo a lavorare e cercheremo di fare un passo avanti durante la notte. Non abbiamo prestato molta attenzione al ritmo di qualifica perché sarebbe stato inutile. Ci siamo invece concentrati sul passo di gara per risalire dal fondo dello schieramento“, ha concluso.