Leclerc non si dà per vinto, Charles motivato in Belgio: “credo ancora nel titolo”

La pausa estiva è terminata e i piloti della Formula 1 sono tornati nel paddock, a Spa, per il Gran Premio del Belgio, che si disputerà domenica. La Ferrari ha ricaricato le energie e liberato la mente dopo le delusioni dell’ultima gara, ma il team non demorde e non si dà per vinto, così come i suoi piloti.

Charles Leclerc, che si trova a 80 punti dal leader Max Verstappen, infatti, ha affermato oggi di credere ancora alla vittoria del titolo iridato: “la prima parte di stagione è stata piena di alti e bassi, ho accumulato molte emozioni che alla fine portano alla stanchezza. Ho usato queste tre settimane al meglio con la famiglia e gli amici, avevo bisogno di riposo”, ha esordito il monegasco.

“Come vedo le prossime gare? Le prenderemo una alla volta a livello di team, ma cercheremo di sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno davanti a noi. Io credo ancora al titolo. Sarà difficile, certo, ma ci crederò fino alla fine. Devo fare come Sebastian Vettel nel 2013, quando vinse ogni gara dopo la pausa estiva: magari è più facile dirlo che farlo ma farò del mio meglio. Spa? È una pista molto speciale per me, per ogni pilota la prima vittoria è speciale. Io l’ho ottenuta qui in condizioni strane per la morte di Anthoine al sabato. È una pista sulla quale mi è sempre piaciuto guidare, spero di ottenere un grande risultato questo weekend. Foto a Maranello? È una tradizione, anche se per il Covid non è stata fatta nel 2020-2021. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato uniti e ci ha aiutato a tornare competitivi. Stiamo cercando di fare lo stesso“, ha concluso Leclerc.