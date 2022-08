Lecce-Inter 1-2, le pagelle di SportFair: il muro di Falcone crolla al 95′, Dumfries in gol all’ultimo respiro

SportFair

Luci e ombre nella prima partita dell’Inter all’esordio in Serie A. La squadra di Simone Inzaghi ha affrontato il Lecce, un avversario che si è dimostrato molto insidioso e formato da calciatori interessanti e di grande prospettiva. I nerazzurri sono partiti forti, Lukaku ha subito sbloccato il match ma nel secondo tempo non sono riusciti a contenere il forcing della squadra di Baroni.

Partenza sprint dell’Inter che passa subito in vantaggio con un gol di Lukaku: cross perfetto di Darmian e il belga non sbaglia di testa. La squadra di Inzaghi continua a tenere il pallino del gioco, ma senza concretizzare. Nel secondo tempo il Lecce trova il pareggio: lancio bellissimo di Di Francesco, incrocia Ceesay e supera Handanovic. A tempo scaduto il gol di Dumfries per il definitivo 1-2.

Lecce-Inter, le pagelle di SportFair

LECCE (4-3-3):

Falcone voto 7: non è responsabile sul gol di Lukaku, attento nel secondo tempo. Strepitoso su de Vrij nel finale e su Lukaku.

Gendrey voto 6: prestazione attenta di una possibile sorpresa del campionato di Serie A.

Cetin voto 5: qualche sbavatura, lascia anche il campo per infortunio.

Baschirotto voto 5.5: inizio difficilissimo, sbaglia in occasione del gol di Lukaku. Viene anche ammonito. Molto bene nel secondo tempo.

Gallo voto 5.5: prestazione di grande sacrificio sulla fascia, non è sempre lucido.

Bistrovic voto 6: un buon piede, deve dimostrare più continuità nella fase importante della gara.

Hjulmand voto 6.5: il migliore del centrocampo del Lecce, il suo lavoro è preziosissimo.

Gonzalez; voto 5.5: qualche errore di troppo in fase di appoggio.

Strefezza voto 6.5: si conferma un calciatore di corsa, pericoloso anche in fase di inserimento.

Ceesay voto 7: trova il gol del pareggio, dimostra fiuto per il gol ed è un ottimo calciatore.

Di Francesco voto 6.5: autore dell’assist per il pareggio di Ceesay.

All. Baroni

A disposizione: Bleve, Brancolini, Colombo 6, Di Mariano, Helgason s.v., Listkowski s.v., Banda 6.5, Frabotta, Ciucci, Blin 6, Voelkerling, Berisha, Lemmens, Rodriguez.

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6: non sembra molto reattivo in occasione del pareggio di Ceesay. Grande parata nel finale.

Skriniar voto 5.5: si lascia scappare Ceesay in occasione del gol del pareggio.

De Vrij voto 6: non è reattivo sull’1-1 del Lecce.

Dimarco voto 6.5: va vicino al gol nel secondo tempo, non si risparmia mai.

Darmian voto 6.5: è suo l’assist per il gol di Lukaku, il sacrificio è il suo punto di forza.

Barella voto 6: non è ancora nella migliore condizione, un po’ timido in fase di conclusione.

Brozovic voto 5.5: qualche errore, un cartellino giallo e la sostituzione per un problema fisico.

Calhanoglu voto 5.5: partita sottotono, non mette in mostra la qualità tecnica.

Gosens voto 5.5: al 40% della forma fisica, spinge con poca continuità.

Lukaku voto 7: si ripresenta con il botto, sblocca il risultato con un colpo di testa.

Lautaro voto 5.5: non è ancora lucido, non riesce a trovare il guizzo vincente.

All. Inzaghi

A disposizione: Cordaz, Onana, Dumfries 7.5, Gagliardini, Dzeko 5.5, Correa s.v., Bellanova, Asllani, Mkhitaryan 6, Zanotti, Fontanarosa, Bastoni 6.